Какова текущая цена Houdini Swap?

Houdini Swap оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -2.46%.

Насколько быстро растёт сообщество LOCK?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Houdini Swap?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Houdini Swap в секторе Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов LOCK?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как LOCK соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽97.26778546576000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 49798991.20275994 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.