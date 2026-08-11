Сегодняшняя цена HODLBUIDL

Текущая цена HODLBUIDL (HODLBD) сегодня составляет $ 0 с изменением 13,82% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HODLBD на USD составляет $ 0 за HODLBD.

На данный момент HODLBUIDL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 8 704,85, при оборотном предложении 1,00B HODLBD. В течение последних 24 часов, HODLBD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HODLBD изменился на +0,09% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация HODLBUIDL (HODLBD)

Рыночная капитализация $ 8,70K$ 8,70K $ 8,70K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 8,70K$ 8,70K $ 8,70K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация HODLBUIDL составляет $ 8,70K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HODLBD составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,70K.