Сегодняшняя цена Hermes Desktop

Текущая цена Hermes Desktop (HD) сегодня составляет $ 0 с изменением 3.78% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HD на USD составляет $ 0 за HD.

На данный момент Hermes Desktop занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 30,142, при оборотном предложении 100.00B HD. В течение последних 24 часов, HD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HD изменился на -0.16% за последний час и на -3.51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Hermes Desktop (HD)

Рыночная капитализация $ 30.14K$ 30.14K $ 30.14K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 30.14K$ 30.14K $ 30.14K Оборотное предложение 100.00B 100.00B 100.00B Общее предложение 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Текущая рыночная капитализация Hermes Desktop составляет $ 30.14K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HD составляет 100.00B, а общее предложение – 99999999999.99998. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 30.14K.