Сегодняшняя цена Hantavirus

Текущая цена Hantavirus (HANTA) сегодня составляет $ 0 с изменением 22,39% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HANTA на USD составляет $ 0 за HANTA.

На данный момент Hantavirus занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 112 053, при оборотном предложении 999,65M HANTA. В течение последних 24 часов, HANTA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01203534, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HANTA изменился на -0,18% за последний час и на +20,35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 14,54K.

Рыночная информация Hantavirus (HANTA)

Рыночная капитализация $ 112,05K$ 112,05K $ 112,05K Объем (24Ч) $ 14,54K$ 14,54K $ 14,54K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 112,05K$ 112,05K $ 112,05K Оборотное предложение 999,65M 999,65M 999,65M Общее предложение 999 651 326,743297 999 651 326,743297 999 651 326,743297

Текущая рыночная капитализация Hantavirus составляет $ 112,05K, при 24-часовом объеме торгов $ 14,54K. Циркулируещее обращение HANTA составляет 999,65M, а общее предложение – 999651326.743297. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 112,05K.