Сегодняшняя цена Geode Chain

Текущая цена Geode Chain (GEODE) сегодня составляет $ 0,00236824 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GEODE на USD составляет $ 0,00236824 за GEODE.

На данный момент Geode Chain занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 27 824 040, при оборотном предложении 11,75B GEODE. В течение последних 24 часов, GEODE торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00349236, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GEODE изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 476,42.

Рыночная информация Geode Chain (GEODE)

Рыночная капитализация $ 27,82M$ 27,82M $ 27,82M Объем (24Ч) $ 476,42$ 476,42 $ 476,42 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 27,82M$ 27,82M $ 27,82M Оборотное предложение 11,75B 11,75B 11,75B Общее предложение 11 752 776 379,03371 11 752 776 379,03371 11 752 776 379,03371

Текущая рыночная капитализация Geode Chain составляет $ 27,82M, при 24-часовом объеме торгов $ 476,42. Циркулируещее обращение GEODE составляет 11,75B, а общее предложение – 11752776379.03371. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 27,82M.