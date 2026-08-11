Сегодняшняя цена GAIB AID

Текущая цена GAIB AID (AID) сегодня составляет $ 0,999182 с изменением 0,16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AID на USD составляет $ 0,999182 за AID.

На данный момент GAIB AID занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 20 178 648, при оборотном предложении 20,19M AID. В течение последних 24 часов, AID торговался в диапазоне от $ 0,99757 (минимум) до $ 0,99979 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1,23, тогда как исторический минимум составил $ 0,574183.

В краткосрочной перспективе AID изменился на -0,01% за последний час и на +0,07% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 22,15K.

Рыночная информация GAIB AID (AID)

Рыночная капитализация $ 20,18M$ 20,18M $ 20,18M Объем (24Ч) $ 22,15K$ 22,15K $ 22,15K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 20,18M$ 20,18M $ 20,18M Оборотное предложение 20,19M 20,19M 20,19M Общее предложение 20 192 069,57419576 20 192 069,57419576 20 192 069,57419576

Текущая рыночная капитализация GAIB AID составляет $ 20,18M, при 24-часовом объеме торгов $ 22,15K. Циркулируещее обращение AID составляет 20,19M, а общее предложение – 20192069.57419576. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,18M.