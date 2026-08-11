Какова текущая цена Five Year Cycle?

Five Year Cycle торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на -1.87%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH Five Year Cycle составляет ₽, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка $FYC?

Рыночная капитализация составляет ₽2173816.6634975392000, что ставит актив на 7989-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие Five Year Cycle на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле $FYC.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 1000000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится Five Year Cycle?

Five Year Cycle входит в классификацию BNB Chain Ecosystem,Meme, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность $FYC?

Работа в сети -- позволяет $FYC использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.