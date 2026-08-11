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Текущая цена Fish Horse сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация FISHHORSE составляет 13 602,05 USD. Отслеживайте обновления цен FISHHORSE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Fish Horse сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация FISHHORSE составляет 13 602,05 USD. Отслеживайте обновления цен FISHHORSE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Fish Horse (FISHHORSE)

Не в листинге

Текущая цена 1 FISHHORSE в USD:

$0,00001417
$0,00001417$0,00001417
-40,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Fish Horse (FISHHORSE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 05:46:35 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Fish Horse

Текущая цена Fish Horse (FISHHORSE) сегодня составляет $ 0 с изменением 40,92% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FISHHORSE на USD составляет $ 0 за FISHHORSE.

На данный момент Fish Horse занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 13 602,05, при оборотном предложении 964,41M FISHHORSE. В течение последних 24 часов, FISHHORSE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FISHHORSE изменился на +1,21% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Fish Horse (FISHHORSE)

$ 13,60K
$ 13,60K$ 13,60K

--
----

$ 13,60K
$ 13,60K$ 13,60K

964,41M
964,41M 964,41M

964 413 985,899508
964 413 985,899508 964 413 985,899508

Текущая рыночная капитализация Fish Horse составляет $ 13,60K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FISHHORSE составляет 964,41M, а общее предложение – 964413985.899508. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,60K.

История цен Fish Horse в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,21%

-40,91%

--

--

История цен Fish Horse (FISHHORSE) в USD

За сегодня изменение цены Fish Horse на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Fish Horse на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Fish Horse на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Fish Horse на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-40,91%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Прогноз цены Fish Horse

Прогноз цены Fish Horse (FISHHORSE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FISHHORSE в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Fish Horse (FISHHORSE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Fish Horse потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Fish Horse достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FISHHORSE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Fish Horse».

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Источник Fish Horse (FISHHORSE)

Официальный веб-сайт

Категория :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О Fish Horse

Какова текущая цена Fish Horse?

Fish Horse торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -40.91%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как FISHHORSE соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -40.91% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если FISHHORSE превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Fish Horse показывает себя по сравнению с токенами категории Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem FISHHORSE демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Fish Horse?

Рыночная капитализация ₽1017703.687882105840000 ставит FISHHORSE на 9496-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется FISHHORSE?

Fish Horse обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку FISHHORSE?

При наличии в обращении 964413985.899508 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

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Страница обновлена: 2026-08-11 05:46:35 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Fish Horse (FISHHORSE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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