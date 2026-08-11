Сегодняшняя цена Eliza

Текущая цена Eliza (ELIZA) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ELIZA на USD составляет $ 0 за ELIZA.

На данный момент Eliza занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 117 812, при оборотном предложении 1000,00M ELIZA. В течение последних 24 часов, ELIZA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,165555, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ELIZA изменился на +0,45% за последний час и на -1,12% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 392,04.

Рыночная информация Eliza (ELIZA)

Рыночная капитализация $ 117,81K$ 117,81K $ 117,81K Объем (24Ч) $ 392,04$ 392,04 $ 392,04 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 117,81K$ 117,81K $ 117,81K Оборотное предложение 1000,00M 1000,00M 1000,00M Общее предложение 999 997 750,54 999 997 750,54 999 997 750,54

Текущая рыночная капитализация Eliza составляет $ 117,81K, при 24-часовом объеме торгов $ 392,04. Циркулируещее обращение ELIZA составляет 1000,00M, а общее предложение – 999997750.54. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 117,81K.