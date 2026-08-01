Какова текущая цена Dynachain?

Dynachain (DYNA) торгуется по цене ₽2.55871254915976784000, что отражает изменение цены на уровне --% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Dynachain в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Healthcare,BNB Chain Ecosystem, DYNA часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется DYNA?

За последние 24 часа объем торгов DYNA составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Dynachain в обращении?

Сегодня в обращении находится 387330558.5554718 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг DYNA?

В настоящее время Dynachain занимает рейтинг №1013 с рыночной капитализацией ₽990567940.6068958512000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Dynachain за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне --%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Dynachain соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Healthcare,BNB Chain Ecosystem DYNA демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.