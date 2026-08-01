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Текущая цена Dynachain сегодня составляет 0,0341983 USD. Рыночная капитализация DYNA составляет 13 239 369 USD. Отслеживайте обновления цен DYNA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Dynachain сегодня составляет 0,0341983 USD. Рыночная капитализация DYNA составляет 13 239 369 USD. Отслеживайте обновления цен DYNA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Dynachain (DYNA)

Не в листинге

Текущая цена 1 DYNA в USD:

$0,0341983
$0,0341983$0,0341983
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Dynachain (DYNA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 05:20:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Dynachain

Текущая цена Dynachain (DYNA) сегодня составляет $ 0,0341983 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DYNA на USD составляет $ 0,0341983 за DYNA.

На данный момент Dynachain занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 13 239 369, при оборотном предложении 387,33M DYNA. В течение последних 24 часов, DYNA торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2,29, тогда как исторический минимум составил $ 0,00329895.

В краткосрочной перспективе DYNA изменился на -- за последний час и на -4,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 826,83.

Рыночная информация Dynachain (DYNA)

$ 13,24M
$ 13,24M$ 13,24M

$ 826,83
$ 826,83$ 826,83

$ 13,68M
$ 13,68M$ 13,68M

387,33M
387,33M 387,33M

399 999 998,0
399 999 998,0 399 999 998,0

Текущая рыночная капитализация Dynachain составляет $ 13,24M, при 24-часовом объеме торгов $ 826,83. Циркулируещее обращение DYNA составляет 387,33M, а общее предложение – 399999998.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,68M.

История цен Dynachain в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 2,29
$ 2,29$ 2,29

$ 0,00329895
$ 0,00329895$ 0,00329895

--

--

-4,66%

-4,66%

История цен Dynachain (DYNA) в USD

За сегодня изменение цены Dynachain на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dynachain на USD составило $ +0,1598710746.
За последние 60 дней изменение цены Dynachain на USD составило $ +0,1243614374.
За последние 90 дней изменение цены Dynachain на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ +0,1598710746+467,48%
60 дней$ +0,1243614374+363,65%
90 дней----

Прогноз цены Dynachain

Прогноз цены Dynachain (DYNA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DYNA в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Dynachain (DYNA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Dynachain потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
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Источник Dynachain (DYNA)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

BNB Chain EcosystemHealthcare

О Dynachain

Какова текущая цена Dynachain?

Dynachain (DYNA) торгуется по цене ₽2.55871254915976784000, что отражает изменение цены на уровне --% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Dynachain в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Healthcare,BNB Chain Ecosystem, DYNA часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется DYNA?

За последние 24 часа объем торгов DYNA составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Dynachain в обращении?

Сегодня в обращении находится 387330558.5554718 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг DYNA?

В настоящее время Dynachain занимает рейтинг №1013 с рыночной капитализацией ₽990567940.6068958512000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Dynachain за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне --%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Dynachain соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Healthcare,BNB Chain Ecosystem DYNA демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.

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Страница обновлена: 2026-08-11 05:20:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Dynachain (DYNA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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