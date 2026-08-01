Сегодняшняя цена DERP

Текущая цена DERP (DERP) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,18% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DERP на USD составляет $ 0 за DERP.

На данный момент DERP занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 665 782, при оборотном предложении 749,78M DERP. В течение последних 24 часов, DERP торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0,00115157 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00243099, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DERP изменился на -3,52% за последний час и на -37,39% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 877,05K.

Рыночная информация DERP (DERP)

Рыночная капитализация $ 665,78K$ 665,78K $ 665,78K Объем (24Ч) $ 877,05K$ 877,05K $ 877,05K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 3,94M$ 3,94M $ 3,94M Оборотное предложение 749,78M 749,78M 749,78M Общее предложение 4 444 000 000,0 4 444 000 000,0 4 444 000 000,0

Текущая рыночная капитализация DERP составляет $ 665,78K, при 24-часовом объеме торгов $ 877,05K. Циркулируещее обращение DERP составляет 749,78M, а общее предложение – 4444000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,94M.