Какова текущая цена Depinsim?

Depinsim торгуется по цене ₽2.654057761137286224000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -2.06%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как ESIM соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -2.06% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если ESIM превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Depinsim показывает себя по сравнению с токенами категории Communication,BNB Chain Ecosystem,DePIN,Binance Alpha Spotlight?

В рамках сегмента Communication,BNB Chain Ecosystem,DePIN,Binance Alpha Spotlight ESIM демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Depinsim?

Рыночная капитализация ₽356972210.2778669824000 ставит ESIM на 1622-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽2.528307996342754864000 до ₽2.716683493349054320000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется ESIM?

Depinsim обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку ESIM?

При наличии в обращении 134500000.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.