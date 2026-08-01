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Текущая цена Depinsim сегодня составляет 0.03547263 USD. Рыночная капитализация ESIM составляет 4,771,088 USD. Отслеживайте обновления цен ESIM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Depinsim сегодня составляет 0.03547263 USD. Рыночная капитализация ESIM составляет 4,771,088 USD. Отслеживайте обновления цен ESIM в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Depinsim (ESIM)

Не в листинге

Текущая цена 1 ESIM в USD:

$0.03534601
$0.03534601$0.03534601
+0.04%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Depinsim (ESIM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 05:03:38 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Depinsim

Текущая цена Depinsim (ESIM) сегодня составляет $ 0.03547263 с изменением 2.06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ESIM на USD составляет $ 0.03547263 за ESIM.

На данный момент Depinsim занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4,771,088, при оборотном предложении 134.50M ESIM. В течение последних 24 часов, ESIM торговался в диапазоне от $ 0.03379193 (минимум) до $ 0.03630965 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.144218, тогда как исторический минимум составил $ 0.00300367.

В краткосрочной перспективе ESIM изменился на +0.36% за последний час и на -10.28% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 502.45K.

Рыночная информация Depinsim (ESIM)

$ 4.77M
$ 4.77M$ 4.77M

$ 502.45K
$ 502.45K$ 502.45K

$ 35.47M
$ 35.47M$ 35.47M

134.50M
134.50M 134.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Depinsim составляет $ 4.77M, при 24-часовом объеме торгов $ 502.45K. Циркулируещее обращение ESIM составляет 134.50M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 35.47M.

История цен Depinsim в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.03379193
$ 0.03379193$ 0.03379193
Мин 24Ч
$ 0.03630965
$ 0.03630965$ 0.03630965
Макс 24Ч

$ 0.03379193
$ 0.03379193$ 0.03379193

$ 0.03630965
$ 0.03630965$ 0.03630965

$ 0.144218
$ 0.144218$ 0.144218

$ 0.00300367
$ 0.00300367$ 0.00300367

+0.36%

-2.06%

-10.28%

-10.28%

История цен Depinsim (ESIM) в USD

За сегодня изменение цены Depinsim на USD составило $ -0.000747378181956748.
За последние 30 дней изменение цены Depinsim на USD составило $ +0.0005923539.
За последние 60 дней изменение цены Depinsim на USD составило $ +0.0173553957.
За последние 90 дней изменение цены Depinsim на USD составило $ +0.000029976849869296.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.000747378181956748-2.06%
30 дней$ +0.0005923539+1.67%
60 дней$ +0.0173553957+48.93%
90 дней$ +0.000029976849869296+0.00%

Прогноз цены Depinsim

Прогноз цены Depinsim (ESIM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ESIM в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Depinsim (ESIM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Depinsim потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Depinsim достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ESIM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Depinsim».

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Источник Depinsim (ESIM)

Whitepaper

Категория :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCommunication

О Depinsim

Какова текущая цена Depinsim?

Depinsim торгуется по цене ₽2.654057761137286224000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -2.06%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как ESIM соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -2.06% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если ESIM превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Depinsim показывает себя по сравнению с токенами категории Communication,BNB Chain Ecosystem,DePIN,Binance Alpha Spotlight?

В рамках сегмента Communication,BNB Chain Ecosystem,DePIN,Binance Alpha Spotlight ESIM демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Depinsim?

Рыночная капитализация ₽356972210.2778669824000 ставит ESIM на 1622-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽2.528307996342754864000 до ₽2.716683493349054320000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется ESIM?

Depinsim обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку ESIM?

При наличии в обращении 134500000.0 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.

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Страница обновлена: 2026-08-11 05:03:38 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Depinsim (ESIM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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