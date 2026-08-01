Какова текущая цена Demex?

Demex оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 0.44%.

Насколько быстро растёт сообщество DMX?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Demex?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Demex в секторе Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Zilliqa Ecosystem,Ethereum Ecosystem,NEO Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов DMX?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как DMX соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽7.7127320485984832000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 1720665159.8054342 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.