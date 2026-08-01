Сегодняшняя цена Delusional Optimism

Текущая цена Delusional Optimism (DELUSIONAL) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.56% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DELUSIONAL на USD составляет $ 0 за DELUSIONAL.

На данный момент Delusional Optimism занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 34,674, при оборотном предложении 999.77M DELUSIONAL. В течение последних 24 часов, DELUSIONAL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DELUSIONAL изменился на +0.10% за последний час и на -23.94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Delusional Optimism (DELUSIONAL)

Рыночная капитализация $ 34.67K$ 34.67K $ 34.67K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 34.67K$ 34.67K $ 34.67K Оборотное предложение 999.77M 999.77M 999.77M Общее предложение 999,769,811.228019 999,769,811.228019 999,769,811.228019

Текущая рыночная капитализация Delusional Optimism составляет $ 34.67K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DELUSIONAL составляет 999.77M, а общее предложение – 999769811.228019. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 34.67K.