Сегодняшняя цена DeFiance Media

Текущая цена DeFiance Media (DFTV) сегодня составляет $ 0.00463317 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DFTV на USD составляет $ 0.00463317 за DFTV.

На данный момент DeFiance Media занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 46,331, при оборотном предложении 0.00 DFTV. В течение последних 24 часов, DFTV торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.085642, тогда как исторический минимум составил $ 0.00429192.

В краткосрочной перспективе DFTV изменился на -- за последний час и на -0.41% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4.83.

Рыночная информация DeFiance Media (DFTV)

Рыночная капитализация $ 46.33K$ 46.33K $ 46.33K Объем (24Ч) $ 4.83$ 4.83 $ 4.83 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 46.33K$ 46.33K $ 46.33K Оборотное предложение 0.00 0.00 0.00 Общее предложение 9,999,933.342481 9,999,933.342481 9,999,933.342481

Текущая рыночная капитализация DeFiance Media составляет $ 46.33K, при 24-часовом объеме торгов $ 4.83. Циркулируещее обращение DFTV составляет 0.00, а общее предложение – 9999933.342481. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 46.33K.