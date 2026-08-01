Сегодняшняя цена DeCoin Flow

Текущая цена DeCoin Flow (DCF) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,95% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DCF на USD составляет $ 0 за DCF.

На данный момент DeCoin Flow занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 21 636, при оборотном предложении 161,00M DCF. В течение последних 24 часов, DCF торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,02308975, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DCF изменился на -0,37% за последний час и на -11,55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 39,12K.

Рыночная информация DeCoin Flow (DCF)

Рыночная капитализация $ 21,64K$ 21,64K $ 21,64K Объем (24Ч) $ 39,12K$ 39,12K $ 39,12K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 268,77K$ 268,77K $ 268,77K Оборотное предложение 161,00M 161,00M 161,00M Общее предложение 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация DeCoin Flow составляет $ 21,64K, при 24-часовом объеме торгов $ 39,12K. Циркулируещее обращение DCF составляет 161,00M, а общее предложение – 2000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 268,77K.