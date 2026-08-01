На какой блокчейн-сети работает Dealer?

Dealer работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена DEALER?

Токен оценивается в ₽0.163316433041336960000, что отражает изменение цены на 51.93% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Dealer?

Dealer относится к категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать DEALER с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Dealer?

Его рыночная капитализация составляет ₽158123649.5562711680000, что ставит актив на 2148-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов DEALER сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 968224150.483821 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Dealer?

За последний день объем торговли DEALER составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Dealer колебался между ₽0.079173547009504640000 и ₽0.192329802600418560000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.