Какова текущая цена CRASH CAT?

CRASH CAT оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на -7.30%.

Насколько быстро растёт сообщество CRASHCAT?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену CRASH CAT?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль CRASH CAT в секторе Meme,Cat-Themed,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов CRASHCAT?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как CRASHCAT соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 818244027.2582419 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.