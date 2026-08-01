Сегодняшняя цена Communist Cat

Текущая цена Communist Cat (CCAT) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CCAT на USD составляет $ 0 за CCAT.

На данный момент Communist Cat занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 15 128,16, при оборотном предложении 963,49M CCAT. В течение последних 24 часов, CCAT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CCAT изменился на -0,15% за последний час и на -12,39% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Communist Cat (CCAT)

Рыночная капитализация $ 15,13K$ 15,13K $ 15,13K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 15,13K$ 15,13K $ 15,13K Оборотное предложение 963,49M 963,49M 963,49M Общее предложение 963 490 592,554167 963 490 592,554167 963 490 592,554167

Текущая рыночная капитализация Communist Cat составляет $ 15,13K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CCAT составляет 963,49M, а общее предложение – 963490592.554167. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15,13K.