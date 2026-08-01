Сегодняшняя цена Chill Town

Текущая цена Chill Town (CHILLTOWN) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHILLTOWN на USD составляет $ 0 за CHILLTOWN.

На данный момент Chill Town занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 48,200, при оборотном предложении 855.49M CHILLTOWN. В течение последних 24 часов, CHILLTOWN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе CHILLTOWN изменился на +0.08% за последний час и на +1.14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Chill Town (CHILLTOWN)

Рыночная капитализация $ 48.20K$ 48.20K $ 48.20K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 48.20K$ 48.20K $ 48.20K Оборотное предложение 855.49M 855.49M 855.49M Общее предложение 855,487,131.0 855,487,131.0 855,487,131.0

Текущая рыночная капитализация Chill Town составляет $ 48.20K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CHILLTOWN составляет 855.49M, а общее предложение – 855487131.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 48.20K.