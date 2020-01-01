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Топ токенов токенизированного золота по рыночной капитализации

Токенизированное золото – это криптоактивы с привязкой к рыночной цене физического золота в реальном времени. Обычно один токен соответствует определенному весу золота, хранящегося в обеспеченных и проверяемых резервах эмитента. Они дают доступ к защитному активу с делимостью, простои передачей и 24/7 ликвидностью блокчейна.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,367.44
+0.09%
+0.51%
+7.35%
$ 2.67B
$ 158.87
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,382.29
+0.10%
+0.46%
+7.47%
$ 2.00B
$ 618.42
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 140.62
+0.41%
+1.12%
+6.98%
$ 335.56M
$ 8.60M
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,359.44
+0.16%
+0.01%
+7.31%
$ 119.13M
$ 8.02M
5
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,309.82
+0.42%
--
+6.22%
$ 83.94M
$ 7.07
6
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,367.99
+0.13%
+0.01%
+7.80%
$ 71.33M
$ 582.24K
7
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,382.08
0.00%
+0.01%
+7.05%
$ 13.49M
--
8
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4,350.02
+0.18%
-0.00%
+6.78%
$ 10.49M
$ 18.94K
9
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 137.47
-0.01%
-0.00%
+4.99%
$ 6.06M
$ 18.30K
10
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 139.83
+0.07%
+0.01%
+6.79%
$ 3.36M
$ 906.46K
11
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
+0.03%
$ 1.93M
$ 34.09K
12
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4,290.15
0.00%
--
+5.48%
$ 1.11M
$ 23.32
13
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.044
+0.29%
+0.25%
+38.03%
$ 620.75K
$ 23.73K
14
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4.374
+0.16%
+1.09%
+7.39%
--
$ 12.40K
15
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 140.93
+0.12%
+0.45%
+7.56%
--
$ 1.69K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токенизированные криптовалюты, обеспеченные золотом?
Токенизированные криптовалюты, обеспеченные золотом – это стабильные цифровые активы, где каждый токен напрямую привязан к стоимости определенного количества физического золота и полностью обеспечен золотыми слитками, хранящимися в защищенных хранилищах.
Как эмитенты обеспечивают полное покрытие токенов, обеспеченных золотом?
Эмитенты обеспечивают покрытие, регулярно проводя независимые сторонние аудиты физических резервов золота и публикуя доказательства резервов в прозрачной форме на блокчейне.
Почему криптотрейдеры используют токенизированное золото во время рыночных спадов?
Криптотрейдеры используют токенизированное золото как защитный актив в медвежьем рынке для хеджирования инфляции и высокой волатильности крипторынка без необходимости конвертации средств в фиат.
Какие преимущества дает торговля токенизированным золотом по сравнению с хранением физических слитков?
Торговля токенизированным золотом обеспечивает более высокую делимость, мгновенную глобальную передачу, отсутствие затрат на хранение и страхование, а также возможность получать доходность через лендинг токенизированного золота в DeFi-протоколах.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токенизированное золото, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.