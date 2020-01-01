Токенизированное золото – это криптоактивы с привязкой к рыночной цене физического золота в реальном времени. Обычно один токен соответствует определенному весу золота, хранящегося в обеспеченных и проверяемых резервах эмитента. Они дают доступ к защитному активу с делимостью, простои передачей и 24/7 ликвидностью блокчейна.
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