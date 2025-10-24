Текущая цена Eris Amplified Luna сегодня составляет 0,176651 USD. Следите за обновлениями цены AMPLUNA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AMPLUNA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Eris Amplified Luna сегодня составляет 0,176651 USD. Следите за обновлениями цены AMPLUNA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AMPLUNA прямо сейчас на MEXC.

Цена Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

$0,176522
+0,90%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников.
График цены Eris Amplified Luna (AMPLUNA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:37:44 (UTC+8)

Информация о ценах Eris Amplified Luna (AMPLUNA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,16748
Мин 24Ч
$ 0,177583
Макс 24Ч

$ 0,16748
$ 0,177583
$ 4,1
$ 0,07169
-0,02%

+0,99%

+2,68%

+2,68%

Текущая цена Eris Amplified Luna (AMPLUNA) составляет $0,176651. За последние 24 часа AMPLUNA торговался в диапазоне от $ 0,16748 до $ 0,177583, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AMPLUNA за все время составляет $ 4,1, а минимальная – $ 0,07169.

Что касается краткосрочной динамики, AMPLUNA изменился на -0,02% за последний час, на +0,99% за 24 часа и на +2,68% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

$ 529,44K
--
$ 529,44K
3,00M
2 999 298,38036
Текущая рыночная капитализация Eris Amplified Luna составляет $ 529,44K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AMPLUNA составляет 3,00M, а общее предложение – 2999298.38036. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 529,44K.

История цен Eris Amplified Luna (AMPLUNA) в USD

За сегодня изменение цены Eris Amplified Luna на USD составило $ +0,00173674.
За последние 30 дней изменение цены Eris Amplified Luna на USD составило $ -0,0490165012.
За последние 60 дней изменение цены Eris Amplified Luna на USD составило $ -0,1086950914.
За последние 90 дней изменение цены Eris Amplified Luna на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00173674+0,99%
30 дней$ -0,0490165012-27,74%
60 дней$ -0,1086950914-61,53%
90 дней$ 0--

Что такое Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Eris Amplified Luna (USD)

Сколько будет стоить Eris Amplified Luna (AMPLUNA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Eris Amplified Luna (AMPLUNA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Eris Amplified Luna.

AMPLUNA на местную валюту

Токеномика Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Понимание токеномики Eris Amplified Luna (AMPLUNA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AMPLUNA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Сколько стоит Eris Amplified Luna (AMPLUNA) на сегодня?
Актуальная цена AMPLUNA в USD – 0,176651 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AMPLUNA в USD?
Текущая цена AMPLUNA в USD составляет $ 0,176651. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Eris Amplified Luna?
Рыночная капитализация AMPLUNA составляет $ 529,44K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AMPLUNA?
Циркулирующее предложение AMPLUNA составляет 3,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AMPLUNA?
AMPLUNA достиг максимальной цены (ATH) в 4,1 USD.
Какова была минимальная цена AMPLUNA за все время (ATL)?
AMPLUNA достиг минимальной цены (ATL) в 0,07169 USD.
Каков объем торгов AMPLUNA?
Объем торгов за последние 24 часа для AMPLUNA составляет -- USD.
Вырастет ли AMPLUNA в цене в этом году?
AMPLUNA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AMPLUNA для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.