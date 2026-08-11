Сегодняшняя цена ERIS Arbitrage LUNA

Текущая цена ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) сегодня составляет $ 0.12525 с изменением 1.39% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ARBLUNA на USD составляет $ 0.12525 за ARBLUNA.

На данный момент ERIS Arbitrage LUNA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 170,955, при оборотном предложении 1.36M ARBLUNA. В течение последних 24 часов, ARBLUNA торговался в диапазоне от $ 0.12413 (минимум) до $ 0.127313 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.606495, тогда как исторический минимум составил $ 0.088229.

В краткосрочной перспективе ARBLUNA изменился на -0.03% за последний час и на +1.87% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 250.67.

Рыночная информация ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

Рыночная капитализация $ 170.96K$ 170.96K $ 170.96K Объем (24Ч) $ 250.67$ 250.67 $ 250.67 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 170.96K$ 170.96K $ 170.96K Оборотное предложение 1.36M 1.36M 1.36M Общее предложение 1,364,775.153918 1,364,775.153918 1,364,775.153918

Текущая рыночная капитализация ERIS Arbitrage LUNA составляет $ 170.96K, при 24-часовом объеме торгов $ 250.67. Циркулируещее обращение ARBLUNA составляет 1.36M, а общее предложение – 1364775.153918. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 170.96K.