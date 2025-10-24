Что такое GarudaX (GRDX)

GarudaX (GRDX) is the native utility token of Garuda DeFi, a decentralized finance platform operating on the Terra Classic network. It serves as the primary medium of exchange within the ecosystem, enabling users to pay for services, transaction fees, and platform utilities. GRDX incorporates a deflationary model, where a portion of tokens is periodically buyback and burned to reduce supply over time.

Сколько будет стоить GarudaX (GRDX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов GarudaX (GRDX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для GarudaX.

GRDX на местную валюту

Токеномика GarudaX (GRDX)

Понимание токеномики GarudaX (GRDX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GRDX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GarudaX (GRDX) Сколько стоит GarudaX (GRDX) на сегодня? Актуальная цена GRDX в USD – 0,00432983 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GRDX в USD? $ 0,00432983 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GRDX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация GarudaX? Рыночная капитализация GRDX составляет $ 186,43K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GRDX? Циркулирующее предложение GRDX составляет 43,05M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GRDX? GRDX достиг максимальной цены (ATH) в 0,00593594 USD . Какова была минимальная цена GRDX за все время (ATL)? GRDX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00183371 USD . Каков объем торгов GRDX? Объем торгов за последние 24 часа для GRDX составляет -- USD . Вырастет ли GRDX в цене в этом году? GRDX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GRDX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии GarudaX (GRDX)