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Топ токенов категории Сайдчейн по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Сайдчейн. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 104.18
-0.08%
-2.08%
+0.19%
$ 275.27M
$ 555.99
2
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1317
+0.15%
-0.53%
-2.80%
$ 238.98M
$ 421.83K
3
STRK
STRK
STRK
$ 0.02413
+0.12%
-3.06%
-5.35%
$ 152.97M
$ 9.68M
4
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05178
-0.04%
-2.49%
+8.21%
$ 39.99M
$ 1.18M
5
Fractal Bitcoin
Fractal Bitcoin
FB
$ 0.3399
0.00%
+1.55%
-0.32%
$ 35.39M
$ 165.30K
6
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0.01993
+0.50%
-2.54%
+0.96%
$ 24.75M
$ 3.66M
7
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.0191
+0.16%
+3.06%
+12.42%
$ 24.47M
$ 5.41M
8
Bitcoin on Rootstock
Bitcoin on Rootstock
RBTC
$ 63,382
+0.01%
+0.00%
-0.86%
$ 13.57M
$ 89.04K
9
ELA
ELA
ELA
$ 0.2674
0.00%
+0.87%
+6.24%
$ 6.18M
$ 2.01K
10
Tectum EmissionToken
Tectum EmissionToken
TET
$ 0.2731
-0.22%
-2.88%
+3.92%
$ 2.71M
$ 199.85K
11
Coinweb
Coinweb
CWEB
$ 0.0007137
+0.04%
+0.04%
-0.14%
$ 1.75M
$ 82.07M
12
Sovryn
Sovryn
SOV
$ 0.01589154
+0.35%
-0.03%
-6.54%
$ 954.26K
$ 24.38
13
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008256
+0.10%
+3.67%
-5.96%
$ 861.50K
$ 6.57M
14
Meter Governance
Meter Governance
MTRG
$ 0.01263902
0.00%
+0.02%
-5.40%
$ 484.53K
$ 9.58K
15
$ 0.00604
-0.33%
-1.63%
-2.27%
$ 386.48K
$ 4.85M
16
XANA
XANA
XETA
$ 1.177E-5
0.00%
+0.20%
+0.09%
$ 58.04K
--
17
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00413561
0.00%
+0.00%
+4.70%
$ 30.41K
$ 1.55
18
Bitrock
Bitrock
BROCK
$ 0.00015671
0.00%
--
-10.87%
$ 15.67K
$ 53.89
19
BVM
BVM
BVM
$ 0.00041205
0.00%
0.00%
-24.30%
$ 10.23K
$ 0.46
20
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.02135
-0.37%
-3.66%
+7.57%
--
$ 3.68M
21
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0.0716
-1.24%
-1.52%
-3.38%
--
$ 107.89K
22
BOB
BOB
BOB
$ 0.003976
-0.30%
+0.08%
+2.79%
--
$ 13.81M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Сайдчейн и почему они так популярны?
Токены категории Сайдчейн представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 22 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $818.85M.
Какой токен из категории Сайдчейн демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Сайдчейн, отслеживаемых на MEXC, GOATED продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.67% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Сайдчейн находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 22 токенов категории Сайдчейн, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Сайдчейн относятся GNO, STX, STRK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Сайдчейн?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Сайдчейн составляет примерно $818.85M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Сайдчейн, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.