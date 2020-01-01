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Топ токенов категории Стрелялки по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Стрелялки. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0961
-0.10%
0.00%
+16.79%
$ 17.86M
$ 145.35K
2
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.003338
-0.06%
+0.51%
+18.22%
$ 7.89M
$ 48.58M
3
FAR Labs
FAR Labs
FAR
$ 0.000887
-0.11%
-6.34%
-17.10%
$ 4.29M
$ 5.79M
4
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006375
-0.36%
-7.68%
+4.97%
$ 923.24K
$ 166.18M
5
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029985
0.00%
-0.00%
+2.32%
$ 899.54K
$ 136.31
6
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.00091539
+0.39%
+0.03%
-1.35%
$ 778.35K
$ 236.55
7
Warped
Warped
WARPED
$ 6.282E-5
0.00%
-2.70%
-3.77%
$ 580.33K
--
8
Nyan Heroes
Nyan Heroes
NYAN
$ 0.00045251
0.00%
-0.03%
+0.15%
$ 452.51K
$ 348.22
9
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.0181
-0.06%
+2.61%
+20.29%
$ 352.20K
$ 3.21M
10
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00035021
-3.22%
-0.03%
-8.58%
$ 190.25K
$ 644.29
11
Alaska Gold Rush
Alaska Gold Rush
CARAT
$ 0.00016888
0.00%
--
-2.06%
$ 149.79K
$ 10.97
12
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0.00124813
0.00%
--
-4.98%
$ 124.81K
$ 259.68
13
web3war
web3war
FPS
$ 0.00073757
0.00%
+0.02%
+0.73%
$ 110.63K
$ 819.11
14
Sinverse
Sinverse
SIN
$ 0.00011328
+10.01%
-0.22%
+2.43%
$ 105.46K
$ 15.52K
15
Fabwelt
Fabwelt
WELT
$ 0.00020128
0.00%
--
+0.03%
$ 100.64K
$ 1.06
16
Arrland RUM
Arrland RUM
RUM
$ 9.065E-5
0.00%
+2.60%
+12.51%
$ 98.28K
--
17
Polkacity
Polkacity
POLC
$ 0.00018088
0.00%
--
+0.02%
$ 34.37K
$ 52.52K
18
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.24E-6
+0.31%
-0.30%
-0.31%
$ 32.35K
--
19
BloodLoop
BloodLoop
$BLS
$ 8.633E-5
0.00%
+2.40%
+0.75%
$ 30.22K
--
20
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049581
0.00%
--
-0.30%
$ 26.01K
$ 1.92
21
Solordi
Solordi
SOLO
$ 2.461E-5
0.00%
-1.90%
+0.78%
$ 24.59K
--
22
PanoVerse
PanoVerse
PANO
$ 0.00086072
0.00%
--
-0.17%
$ 24.10K
$ 4.57
23
rekill
rekill
REKILL
$ 2.306E-5
0.00%
-3.10%
+7.51%
$ 23.05K
--
24
Engines of Fury
Engines of Fury
FURY
$ 0.00017324
0.00%
--
+0.30%
$ 13.68K
$ 4.64
25
Matr1x
Matr1x
MAX
$ 7.165E-5
0.00%
-0.50%
-0.43%
$ 12.34K
--
26
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.10049
0.00%
+0.44%
+0.50%
--
$ 9.63K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Стрелялки и почему они так популярны?
Токены категории Стрелялки представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 26 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $35.13M.
Какой токен из категории Стрелялки демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Стрелялки, отслеживаемых на MEXC, ARTY продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 2.61% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Стрелялки находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 26 токенов категории Стрелялки, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Стрелялки относятся STAR, GUN, FAR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Стрелялки?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Стрелялки составляет примерно $35.13M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Стрелялки, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.