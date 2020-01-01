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Топ токенов категории Экосистема NFTStrategy по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема NFTStrategy. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00721255
-1.25%
+0.00%
+1.42%
$ 6.54M
$ 63.64K
2
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.00247898
+0.19%
-0.03%
-5.63%
$ 2.08M
$ 5.08K
3
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.0013598
+0.21%
-0.12%
-22.33%
$ 991.41K
$ 22.37K
4
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00079783
+0.24%
-0.02%
-9.48%
$ 576.86K
$ 1.70K
5
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00059092
+0.31%
-0.02%
-8.24%
$ 571.06K
$ 295.64
6
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.00028067
0.00%
--
+1.22%
$ 256.50K
$ 364.98
7
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00027285
0.00%
--
+0.99%
$ 255.13K
$ 656.88
8
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00026631
0.00%
+0.00%
+0.28%
$ 245.31K
$ 202.07
9
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.00025135
+0.22%
--
-0.93%
$ 227.08K
$ 44.73
10
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.00020917
0.00%
--
+2.77%
$ 192.97K
$ 1.07
11
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.0001875
0.00%
--
+1.68%
$ 174.24K
$ 89.89
12
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.00018815
0.00%
--
-3.07%
$ 169.58K
$ 71.05
13
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017837
0.00%
--
-0.39%
$ 161.25K
$ 535.12
14
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.00020934
0.00%
--
-0.89%
$ 160.90K
$ 53.67
15
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.00017171
0.00%
--
+0.34%
$ 160.14K
$ 8.32
16
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.00016966
+0.38%
-0.02%
+11.79%
$ 156.09K
$ 1.02K
17
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00016275
+0.36%
-0.02%
-9.07%
$ 143.53K
$ 70.96
18
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00013663
0.00%
--
-2.14%
$ 136.63K
$ 300.21
19
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.671E-5
0.00%
-3.50%
-0.01%
$ 70.59K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема NFTStrategy и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема NFTStrategy представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 19 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $13.27M.
Какой токен из категории Экосистема NFTStrategy демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема NFTStrategy, отслеживаемых на MEXC, PNKSTR продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема NFTStrategy находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 19 токенов категории Экосистема NFTStrategy, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема NFTStrategy относятся PNKSTR, CHMPSTR, VIBESTR. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема NFTStrategy?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема NFTStrategy составляет примерно $13.27M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема NFTStrategy, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.