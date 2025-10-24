Цена BabyUnicorn (BABYU)
+0,48%
-18,98%
-19,63%
-19,63%
Текущая цена BabyUnicorn (BABYU) составляет $0,00015248. За последние 24 часа BABYU торговался в диапазоне от $ 0,00014675 до $ 0,00019167, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BABYU за все время составляет $ 0,00056995, а минимальная – $ 0,00009565.
Что касается краткосрочной динамики, BABYU изменился на +0,48% за последний час, на -18,98% за 24 часа и на -19,63% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация BabyUnicorn составляет $ 152,44K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BABYU составляет 999,84M, а общее предложение – 999843407.961523. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 152,44K.
За сегодня изменение цены BabyUnicorn на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BabyUnicorn на USD составило $ -0,0000805026.
За последние 60 дней изменение цены BabyUnicorn на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BabyUnicorn на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-18,98%
|30 дней
|$ -0,0000805026
|-52,79%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
*Our Mission
We believe that learning should be magical, engaging, and accessible to every child. Our mission is to create innovative AI-powered toys and educational tools that inspire creativity, foster learning, and bring families together through the wonder of technology and imagination.
Your Child's Magical AI Friend
This isn't just a toy. It's a companion. Our AI Baby Unicorn is a soft, huggable friend powered by intelligent technology — designed to:
Games That Spark Joy and Learning
Our AI engine is complete, and the physical prototype of the Baby Unicorn toy is currently in development. Within 45–60 days, we’ll unveil the first working models — and you can be among the first to own this groundbreaking toy. By supporting us during pre-sale, you’re not only securing early access — you’re helping bring a new standard of joy and education to children worldwide.
Now Accepting Pre-Orders— Be Part of the Magic
In addition to our AI unicorn toy, we’re developing a full suite of engaging, educational mobile games designed for kids aged 2–7. These games are full of vibrant colors, fun characters, and developmental value — from learning ABCs to solving puzzles and creative play.
All games are created by early childhood experts and digital artists, ensuring a safe and enriching experience for every child.
Calling All Dreamers & Believers — Investors Welcome
We are opening the door for strategic partners and early investors to join this mission. With a unique product, a proven AI engine, and an expanding digital ecosystem, Baby Unicorn is positioned to become a leader in smart toys and children’s entertainment. Let’s build something magical together.
The Adventure
Once BabyU becomes a worldwide sensation, we bring the toy to life through an animated series:
Toy updates, every week 🦄
Meet Charlie & BabyU: Follow BabyU on incredible adventures with his dad, Charlie – a tech genius who solves problems in the craziest, funniest ways imaginable.
Technology Meets Humor: Every obstacle is overcome using clever gadgets, wild inventions, and humor that entertains kids and adults alike.
A Story Everyone Will Love: Adventures filled with laughter, lessons, and endless imagination.
The Future of Collectibles
Exclusive NFTs: Some of the most exciting moments and characters from the BabyU adventures will appear as limited-edition digital collectibles. Rarity Meets Value: Each NFT is designed to be rare, coveted, and valuable – offering a chance for lucky fans to own a piece of BabyU history.
Early Access Opportunities: NFTs may be released even before the full cartoon, creating excitement and exclusivity for early supporters.
BabyU is more than a toy. It’s an ecosystem of play, storytelling, intelligent games and collectible experiences – designed to delight, inspire, and connect children and families worldwide.
Get ready to join the BabyU adventure – where fun, innovation, learning, and imagination know no limits!
Сколько будет стоить BabyUnicorn (BABYU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BabyUnicorn (BABYU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BabyUnicorn.
Проверьте прогноз цены BabyUnicorn!
Понимание токеномики BabyUnicorn (BABYU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BABYU прямо сейчас!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.