Текущая цена BabyUnicorn сегодня составляет 0,00015248 USD. Следите за обновлениями цены BABYU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BABYU прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BABYU

Информация о цене BABYU

Официальный сайт BABYU

Токеномика BABYU

Прогноз цен BABYU

Логотип BabyUnicorn

Цена BabyUnicorn (BABYU)

Не в листинге

Текущая цена 1 BABYU в USD:

$0,00015141
$0,00015141$0,00015141
-19,70%1D
mexc
USD
График цены BabyUnicorn (BABYU) в реальном времени
Информация о ценах BabyUnicorn (BABYU) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00014675
$ 0,00014675$ 0,00014675
Мин 24Ч
$ 0,00019167
$ 0,00019167$ 0,00019167
Макс 24Ч

$ 0,00014675
$ 0,00014675$ 0,00014675

$ 0,00019167
$ 0,00019167$ 0,00019167

$ 0,00056995
$ 0,00056995$ 0,00056995

$ 0,00009565
$ 0,00009565$ 0,00009565

+0,48%

-18,98%

-19,63%

-19,63%

Текущая цена BabyUnicorn (BABYU) составляет $0,00015248. За последние 24 часа BABYU торговался в диапазоне от $ 0,00014675 до $ 0,00019167, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BABYU за все время составляет $ 0,00056995, а минимальная – $ 0,00009565.

Что касается краткосрочной динамики, BABYU изменился на +0,48% за последний час, на -18,98% за 24 часа и на -19,63% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BabyUnicorn (BABYU)

$ 152,44K
$ 152,44K$ 152,44K

--
----

$ 152,44K
$ 152,44K$ 152,44K

999,84M
999,84M 999,84M

999 843 407,961523
999 843 407,961523 999 843 407,961523

Текущая рыночная капитализация BabyUnicorn составляет $ 152,44K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BABYU составляет 999,84M, а общее предложение – 999843407.961523. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 152,44K.

История цен BabyUnicorn (BABYU) в USD

За сегодня изменение цены BabyUnicorn на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BabyUnicorn на USD составило $ -0,0000805026.
За последние 60 дней изменение цены BabyUnicorn на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BabyUnicorn на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-18,98%
30 дней$ -0,0000805026-52,79%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое BabyUnicorn (BABYU)

*Our Mission

We believe that learning should be magical, engaging, and accessible to every child. Our mission is to create innovative AI-powered toys and educational tools that inspire creativity, foster learning, and bring families together through the wonder of technology and imagination.

Your Child's Magical AI Friend

This isn't just a toy. It's a companion. Our AI Baby Unicorn is a soft, huggable friend powered by intelligent technology — designed to:

  • Talk and respond to children in real-time
  • Teach and guide them through songs, stories, languages, and simple concepts
  • Foster creativity through conversation and imagination
  • Provide emotional comfort and companionship at bedtime and throughout the day
  • Grow with your child, adapting to their learning pace and emotional needs
  • It's more than smart — it's safe, sweet, and truly magical.

Games That Spark Joy and Learning

Our AI engine is complete, and the physical prototype of the Baby Unicorn toy is currently in development. Within 45–60 days, we’ll unveil the first working models — and you can be among the first to own this groundbreaking toy. By supporting us during pre-sale, you’re not only securing early access — you’re helping bring a new standard of joy and education to children worldwide.

Now Accepting Pre-Orders— Be Part of the Magic

In addition to our AI unicorn toy, we’re developing a full suite of engaging, educational mobile games designed for kids aged 2–7. These games are full of vibrant colors, fun characters, and developmental value — from learning ABCs to solving puzzles and creative play.

All games are created by early childhood experts and digital artists, ensuring a safe and enriching experience for every child.

Calling All Dreamers & Believers — Investors Welcome

We are opening the door for strategic partners and early investors to join this mission. With a unique product, a proven AI engine, and an expanding digital ecosystem, Baby Unicorn is positioned to become a leader in smart toys and children’s entertainment. Let’s build something magical together.

The Adventure

Once BabyU becomes a worldwide sensation, we bring the toy to life through an animated series:

Toy updates, every week 🦄

  • Meet Charlie & BabyU: Follow BabyU on incredible adventures with his dad, Charlie – a tech genius who solves problems in the craziest, funniest ways imaginable.

  • Technology Meets Humor: Every obstacle is overcome using clever gadgets, wild inventions, and humor that entertains kids and adults alike.

  • A Story Everyone Will Love: Adventures filled with laughter, lessons, and endless imagination.

The Future of Collectibles

Exclusive NFTs: Some of the most exciting moments and characters from the BabyU adventures will appear as limited-edition digital collectibles. Rarity Meets Value: Each NFT is designed to be rare, coveted, and valuable – offering a chance for lucky fans to own a piece of BabyU history.

Early Access Opportunities: NFTs may be released even before the full cartoon, creating excitement and exclusivity for early supporters.

BabyU is more than a toy. It’s an ecosystem of play, storytelling, intelligent games and collectible experiences – designed to delight, inspire, and connect children and families worldwide.

Get ready to join the BabyU adventure – where fun, innovation, learning, and imagination know no limits!

Источник BabyUnicorn (BABYU)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены BabyUnicorn (USD)

Сколько будет стоить BabyUnicorn (BABYU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BabyUnicorn (BABYU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BabyUnicorn.

Проверьте прогноз цены BabyUnicorn!

BABYU на местную валюту

Токеномика BabyUnicorn (BABYU)

Понимание токеномики BabyUnicorn (BABYU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BABYU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BabyUnicorn (BABYU)

Сколько стоит BabyUnicorn (BABYU) на сегодня?
Актуальная цена BABYU в USD – 0,00015248 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BABYU в USD?
Текущая цена BABYU в USD составляет $ 0,00015248. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BabyUnicorn?
Рыночная капитализация BABYU составляет $ 152,44K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BABYU?
Циркулирующее предложение BABYU составляет 999,84M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BABYU?
BABYU достиг максимальной цены (ATH) в 0,00056995 USD.
Какова была минимальная цена BABYU за все время (ATL)?
BABYU достиг минимальной цены (ATL) в 0,00009565 USD.
Каков объем торгов BABYU?
Объем торгов за последние 24 часа для BABYU составляет -- USD.
Вырастет ли BABYU в цене в этом году?
BABYU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BABYU для более подробного анализа.
