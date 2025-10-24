Что такое Captain Ethereum (CAPTAIN)

Captain Ethereum ($Captain) is an ERC-20 memecoin launched in February 2025 and inspired by the official mascot of the ETHDenver conference, affiliated with the Ethereum Foundation. The project introduces Captain Ethereum and the Regenerates, characters in a narrative-driven world called the Etherverse. Through daily original memes, videos, and lore, the Etherverse explores themes from web3 culture. Real-world mascots debuted at ETHDenver 2025, and branding has been confirmed for ETHDenver 2026. The token features a fixed supply, a renounced contract, and permanently locked and burned liquidity. Captain Ethereum blends symbolic storytelling, grassroots meme culture, and Ethereum community heritage into an evolving cultural project.

Источник Captain Ethereum (CAPTAIN) Whitepaper Официальный веб-сайт

CAPTAIN на местную валюту

Токеномика Captain Ethereum (CAPTAIN)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Captain Ethereum (CAPTAIN) Сколько стоит Captain Ethereum (CAPTAIN) на сегодня? Актуальная цена CAPTAIN в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CAPTAIN в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CAPTAIN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Captain Ethereum? Рыночная капитализация CAPTAIN составляет $ 47,32K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CAPTAIN? Циркулирующее предложение CAPTAIN составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) CAPTAIN? CAPTAIN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена CAPTAIN за все время (ATL)? CAPTAIN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов CAPTAIN? Объем торгов за последние 24 часа для CAPTAIN составляет -- USD . Вырастет ли CAPTAIN в цене в этом году? CAPTAIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CAPTAIN для более подробного анализа.

