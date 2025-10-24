Текущая цена Captain Ethereum сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CAPTAIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CAPTAIN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Captain Ethereum сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CAPTAIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CAPTAIN прямо сейчас на MEXC.

Цена Captain Ethereum (CAPTAIN)

Текущая цена 1 CAPTAIN в USD:

--
----
+9,30%1D
График цены Captain Ethereum (CAPTAIN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:42:48 (UTC+8)

Информация о ценах Captain Ethereum (CAPTAIN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,05%

+9,32%

+4,08%

+4,08%

Текущая цена Captain Ethereum (CAPTAIN) составляет --. За последние 24 часа CAPTAIN торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CAPTAIN за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, CAPTAIN изменился на +1,05% за последний час, на +9,32% за 24 часа и на +4,08% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Captain Ethereum (CAPTAIN)

$ 47,32K
$ 47,32K$ 47,32K

--
----

$ 47,32K
$ 47,32K$ 47,32K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Captain Ethereum составляет $ 47,32K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CAPTAIN составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 47,32K.

История цен Captain Ethereum (CAPTAIN) в USD

За сегодня изменение цены Captain Ethereum на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Captain Ethereum на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Captain Ethereum на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Captain Ethereum на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+9,32%
30 дней$ 0-27,52%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Captain Ethereum (CAPTAIN)

Captain Ethereum ($Captain) is an ERC-20 memecoin launched in February 2025 and inspired by the official mascot of the ETHDenver conference, affiliated with the Ethereum Foundation. The project introduces Captain Ethereum and the Regenerates, characters in a narrative-driven world called the Etherverse. Through daily original memes, videos, and lore, the Etherverse explores themes from web3 culture. Real-world mascots debuted at ETHDenver 2025, and branding has been confirmed for ETHDenver 2026. The token features a fixed supply, a renounced contract, and permanently locked and burned liquidity. Captain Ethereum blends symbolic storytelling, grassroots meme culture, and Ethereum community heritage into an evolving cultural project.

Источник Captain Ethereum (CAPTAIN)

Прогноз цены Captain Ethereum (USD)

Сколько будет стоить Captain Ethereum (CAPTAIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Captain Ethereum (CAPTAIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Captain Ethereum.

CAPTAIN на местную валюту

Токеномика Captain Ethereum (CAPTAIN)

Понимание токеномики Captain Ethereum (CAPTAIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CAPTAIN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Captain Ethereum (CAPTAIN)

Сколько стоит Captain Ethereum (CAPTAIN) на сегодня?
Актуальная цена CAPTAIN в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CAPTAIN в USD?
Текущая цена CAPTAIN в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Captain Ethereum?
Рыночная капитализация CAPTAIN составляет $ 47,32K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CAPTAIN?
Циркулирующее предложение CAPTAIN составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CAPTAIN?
CAPTAIN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена CAPTAIN за все время (ATL)?
CAPTAIN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов CAPTAIN?
Объем торгов за последние 24 часа для CAPTAIN составляет -- USD.
Вырастет ли CAPTAIN в цене в этом году?
CAPTAIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CAPTAIN для более подробного анализа.
