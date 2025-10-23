Что такое Mooncat (MOONCAT)

Mooncat is a digital collectible on the Solana network. Mooncat represents the commonly used word "MOON" in crypto industry. Just like the name, THE CAT MOONS. Mooncat aims to be the mascot of the Moonshot launchpad and also be able to bring communities across Ethereum, Solana and other chains together. Mooncat has one of the fastest growing organic communities in crypto. Apart from Mooncat being memable, Mooncat can be used for trading, payment and other financial services. Mooncat offers no promises and there is no roadmap.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mooncat (MOONCAT) Сколько стоит Mooncat (MOONCAT) на сегодня? Актуальная цена MOONCAT в USD – 0,00230433 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MOONCAT в USD? $ 0,00230433 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MOONCAT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Mooncat? Рыночная капитализация MOONCAT составляет $ 2,30M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MOONCAT? Циркулирующее предложение MOONCAT составляет 999,90M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MOONCAT? MOONCAT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00888346 USD . Какова была минимальная цена MOONCAT за все время (ATL)? MOONCAT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00156315 USD . Каков объем торгов MOONCAT? Объем торгов за последние 24 часа для MOONCAT составляет -- USD . Вырастет ли MOONCAT в цене в этом году? MOONCAT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MOONCAT для более подробного анализа.

