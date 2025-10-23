Текущая цена Mooncat сегодня составляет 0,00230433 USD. Следите за обновлениями цены MOONCAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MOONCAT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Mooncat сегодня составляет 0,00230433 USD. Следите за обновлениями цены MOONCAT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MOONCAT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MOONCAT

Информация о цене MOONCAT

Официальный сайт MOONCAT

Токеномика MOONCAT

Прогноз цен MOONCAT

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Mooncat

Цена Mooncat (MOONCAT)

Не в листинге

Текущая цена 1 MOONCAT в USD:

$0,00230449
$0,00230449$0,00230449
+10,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Mooncat (MOONCAT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:54:49 (UTC+8)

Информация о ценах Mooncat (MOONCAT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0020141
$ 0,0020141$ 0,0020141
Мин 24Ч
$ 0,00260951
$ 0,00260951$ 0,00260951
Макс 24Ч

$ 0,0020141
$ 0,0020141$ 0,0020141

$ 0,00260951
$ 0,00260951$ 0,00260951

$ 0,00888346
$ 0,00888346$ 0,00888346

$ 0,00156315
$ 0,00156315$ 0,00156315

-2,48%

+10,14%

+6,92%

+6,92%

Текущая цена Mooncat (MOONCAT) составляет $0,00230433. За последние 24 часа MOONCAT торговался в диапазоне от $ 0,0020141 до $ 0,00260951, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MOONCAT за все время составляет $ 0,00888346, а минимальная – $ 0,00156315.

Что касается краткосрочной динамики, MOONCAT изменился на -2,48% за последний час, на +10,14% за 24 часа и на +6,92% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Mooncat (MOONCAT)

$ 2,30M
$ 2,30M$ 2,30M

--
----

$ 2,30M
$ 2,30M$ 2,30M

999,90M
999,90M 999,90M

999 898 609,105031
999 898 609,105031 999 898 609,105031

Текущая рыночная капитализация Mooncat составляет $ 2,30M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MOONCAT составляет 999,90M, а общее предложение – 999898609.105031. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,30M.

История цен Mooncat (MOONCAT) в USD

За сегодня изменение цены Mooncat на USD составило $ +0,0002121.
За последние 30 дней изменение цены Mooncat на USD составило $ -0,0001266538.
За последние 60 дней изменение цены Mooncat на USD составило $ +0,0004261047.
За последние 90 дней изменение цены Mooncat на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0002121+10,14%
30 дней$ -0,0001266538-5,49%
60 дней$ +0,0004261047+18,49%
90 дней$ 0--

Что такое Mooncat (MOONCAT)

Mooncat is a digital collectible on the Solana network. Mooncat represents the commonly used word "MOON" in crypto industry. Just like the name, THE CAT MOONS. Mooncat aims to be the mascot of the Moonshot launchpad and also be able to bring communities across Ethereum, Solana and other chains together. Mooncat has one of the fastest growing organic communities in crypto. Apart from Mooncat being memable, Mooncat can be used for trading, payment and other financial services. Mooncat offers no promises and there is no roadmap.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Mooncat (MOONCAT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Mooncat (USD)

Сколько будет стоить Mooncat (MOONCAT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Mooncat (MOONCAT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Mooncat.

Проверьте прогноз цены Mooncat!

MOONCAT на местную валюту

Токеномика Mooncat (MOONCAT)

Понимание токеномики Mooncat (MOONCAT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MOONCAT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mooncat (MOONCAT)

Сколько стоит Mooncat (MOONCAT) на сегодня?
Актуальная цена MOONCAT в USD – 0,00230433 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MOONCAT в USD?
Текущая цена MOONCAT в USD составляет $ 0,00230433. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Mooncat?
Рыночная капитализация MOONCAT составляет $ 2,30M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MOONCAT?
Циркулирующее предложение MOONCAT составляет 999,90M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MOONCAT?
MOONCAT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00888346 USD.
Какова была минимальная цена MOONCAT за все время (ATL)?
MOONCAT достиг минимальной цены (ATL) в 0,00156315 USD.
Каков объем торгов MOONCAT?
Объем торгов за последние 24 часа для MOONCAT составляет -- USD.
Вырастет ли MOONCAT в цене в этом году?
MOONCAT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MOONCAT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:54:49 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Mooncat (MOONCAT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.