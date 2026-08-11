Сегодняшняя цена SOLLE

Текущая цена SOLLE (SOLLE) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.56% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SOLLE на USD составляет $ 0 за SOLLE.

На данный момент SOLLE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 49,122, при оборотном предложении 999.65M SOLLE. В течение последних 24 часов, SOLLE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00136426, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SOLLE изменился на -- за последний час и на -6.43% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация SOLLE (SOLLE)

Рыночная капитализация $ 49.12K$ 49.12K $ 49.12K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 49.12K$ 49.12K $ 49.12K Оборотное предложение 999.65M 999.65M 999.65M Общее предложение 999,647,089.180039 999,647,089.180039 999,647,089.180039

Текущая рыночная капитализация SOLLE составляет $ 49.12K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SOLLE составляет 999.65M, а общее предложение – 999647089.180039. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 49.12K.