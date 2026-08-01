Сегодняшняя цена BabyBoomToken

Текущая цена BabyBoomToken (BBT) сегодня составляет $ 0,04196843 с изменением 13,12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BBT на USD составляет $ 0,04196843 за BBT.

На данный момент BabyBoomToken занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 7 206 650, при оборотном предложении 171,72M BBT. В течение последних 24 часов, BBT торговался в диапазоне от $ 0,04145168 (минимум) до $ 0,04877088 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,939659, тогда как исторический минимум составил $ 0,03608602.

В краткосрочной перспективе BBT изменился на -0,47% за последний час и на -3,50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 73,10K.

Рыночная информация BabyBoomToken (BBT)

Рыночная капитализация $ 7,21M$ 7,21M $ 7,21M Объем (24Ч) $ 73,10K$ 73,10K $ 73,10K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 41,97M$ 41,97M $ 41,97M Оборотное предложение 171,72M 171,72M 171,72M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация BabyBoomToken составляет $ 7,21M, при 24-часовом объеме торгов $ 73,10K. Циркулируещее обращение BBT составляет 171,72M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 41,97M.