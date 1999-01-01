LOUD

Loud – это эксперимент, исследующий вечные стимулы для социального взаимодействия. Основная идея: что произойдет, если бесконечно вознаграждать людей за разговоры о монете? Каждую неделю объем торгов генерирует комиссионные за своп, которые распределяются между лучшими вкладчиками в обсуждение Loud, создавая устойчивый цикл вовлечения и вознаграждения.

Название криптовалютыLOUD

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеLoud – это эксперимент, исследующий вечные стимулы для социального взаимодействия. Основная идея: что произойдет, если бесконечно вознаграждать людей за разговоры о монете? Каждую неделю объем торгов генерирует комиссионные за своп, которые распределяются между лучшими вкладчиками в обсуждение Loud, создавая устойчивый цикл вовлечения и вознаграждения.

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