Сегодняшняя цена KOLZ

Текущая цена KOLZ (KOLZ) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KOLZ на USD составляет $ 0 за KOLZ.

На данный момент KOLZ занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 14 963,49, при оборотном предложении 5,25B KOLZ. В течение последних 24 часов, KOLZ торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00164097, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе KOLZ изменился на -- за последний час и на +1,93% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация KOLZ (KOLZ)

Рыночная капитализация $ 14,96K$ 14,96K $ 14,96K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 14,96K$ 14,96K $ 14,96K Оборотное предложение 5,25B 5,25B 5,25B Общее предложение 9 500 000 000,0 9 500 000 000,0 9 500 000 000,0

Текущая рыночная капитализация KOLZ составляет $ 14,96K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KOLZ составляет 5,25B, а общее предложение – 9500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,96K.