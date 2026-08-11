Сегодняшняя цена MAP Technical Forecasting

Текущая цена MAP Technical Forecasting (MAPTF) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,60% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MAPTF на USD составляет $ 0 за MAPTF.

На данный момент MAP Technical Forecasting занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 64 688, при оборотном предложении 1,00B MAPTF. В течение последних 24 часов, MAPTF торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MAPTF изменился на -1,00% за последний час и на +9,74% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация MAP Technical Forecasting (MAPTF)

Рыночная капитализация $ 64,69K$ 64,69K $ 64,69K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 64,69K$ 64,69K $ 64,69K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация MAP Technical Forecasting составляет $ 64,69K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MAPTF составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 64,69K.