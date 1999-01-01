TRAX

BeraTrax обеспечивает мобильную доходность на Berachain с бесшовным, похожим на Web2 опытом. Благодаря социальным логинам, онрампам и газовой абстракции пользователи могут в один клик внести любой токен в любое хранилище. Вознаграждения можно хранить или автоматически накапливать, зарабатывая BGT, вознаграждения протокола и наш нативный токен TRAX.

Название криптовалютыTRAX

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение200,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBERACHAIN

ВведениеBeraTrax обеспечивает мобильную доходность на Berachain с бесшовным, похожим на Web2 опытом. Благодаря социальным логинам, онрампам и газовой абстракции пользователи могут в один клик внести любой токен в любое хранилище. Вознаграждения можно хранить или автоматически накапливать, зарабатывая BGT, вознаграждения протокола и наш нативный токен TRAX.

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