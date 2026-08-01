Сегодняшняя цена BobIsDead

Текущая цена BobIsDead (DEAD) сегодня составляет $ 0 с изменением 3,98% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DEAD на USD составляет $ 0 за DEAD.

На данный момент BobIsDead занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 169 148, при оборотном предложении 999,84M DEAD. В течение последних 24 часов, DEAD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DEAD изменился на +0,27% за последний час и на +5,39% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 22,23.

Рыночная информация BobIsDead (DEAD)

Рыночная капитализация $ 169,15K$ 169,15K $ 169,15K Объем (24Ч) $ 22,23$ 22,23 $ 22,23 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 169,15K$ 169,15K $ 169,15K Оборотное предложение 999,84M 999,84M 999,84M Общее предложение 999 839 977,1367992 999 839 977,1367992 999 839 977,1367992

Текущая рыночная капитализация BobIsDead составляет $ 169,15K, при 24-часовом объеме торгов $ 22,23. Циркулируещее обращение DEAD составляет 999,84M, а общее предложение – 999839977.1367992. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 169,15K.