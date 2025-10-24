Текущая цена BOUNCY BALL of OFiD Fun сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены E𝕏PB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены E𝕏PB прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BOUNCY BALL of OFiD Fun сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены E𝕏PB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены E𝕏PB прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) составляет --. За последние 24 часа E𝕏PB торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена E𝕏PB за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, E𝕏PB изменился на -0,48% за последний час, на +3,75% за 24 часа и на -3,42% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Текущая рыночная капитализация BOUNCY BALL of OFiD Fun составляет $ 35,25K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение E𝕏PB составляет 978,29M, а общее предложение – 999440117.822755. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 36,01K.

За сегодня изменение цены BOUNCY BALL of OFiD Fun на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены BOUNCY BALL of OFiD Fun на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены BOUNCY BALL of OFiD Fun на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BOUNCY BALL of OFiD Fun на USD составило $ 0.

Что такое BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Bouncy Ball (e𝕏PB) is a community-driven e-commerce utility token developed by Tokin of OFiDCrypt in Canada. It powers a curated economic model that incentivizes both business growth and consumer adoption. The token bridges entertainment, blockchain utility, and business engagement, supporting OFiDCrypt’s Web3 Marketing & Media goods and services.

The project introduces a three-part framework:

• Bouncy Ball — Token Utility / E-Commerce: Facilitates transactions and incentivizes engagement.

• #MicroEconomies — Pay Less, Grow More: Encourages consumers to grow alongside business performance.

• Giddy’s — Consumer-Facing Brand & Storytelling: Offers family-fun products and animated adventures to build emotional and cultural relevance.

OFiDCrypt uses storytelling and character-driven media (like Giddy Tales Adventures) to promote Web3 adoption and safety, while offering tangible savings through digital asset payments.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Сколько стоит BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB) на сегодня?
Актуальная цена E𝕏PB в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена E𝕏PB в USD?
Текущая цена E𝕏PB в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BOUNCY BALL of OFiD Fun?
Рыночная капитализация E𝕏PB составляет $ 35,25K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение E𝕏PB?
Циркулирующее предложение E𝕏PB составляет 978,29M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) E𝕏PB?
E𝕏PB достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена E𝕏PB за все время (ATL)?
E𝕏PB достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов E𝕏PB?
Объем торгов за последние 24 часа для E𝕏PB составляет -- USD.
Вырастет ли E𝕏PB в цене в этом году?
E𝕏PB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены E𝕏PB для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии BOUNCY BALL of OFiD Fun (E𝕏PB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

