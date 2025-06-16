Цена Routine Coin (ROU)
Текущая цена Routine Coin (ROU) сегодня составляет 0,00194814 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 525,60K USD. Цена ROU к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Routine Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Routine Coin в течение дня составляет -0,21%
- Оборотное предложение составляет 269,78M USD
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За сегодня изменение цены Routine Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Routine Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Routine Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Routine Coin на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0,21%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Routine Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0,96%
-0,21%
-10,96%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly.
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