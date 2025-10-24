Текущая цена VERONICA by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VERONICA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VERONICA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена VERONICA by Virtuals сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VERONICA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VERONICA прямо сейчас на MEXC.

Цена VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Текущая цена 1 VERONICA в USD:

$0,00080608
$0,00080608
+1,40%1D
График цены VERONICA by Virtuals (VERONICA) в реальном времени
Информация о ценах VERONICA by Virtuals (VERONICA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,00233193
$ 0,00233193

$ 0
$ 0

+3,55%

+1,48%

-4,02%

-4,02%

Текущая цена VERONICA by Virtuals (VERONICA) составляет --. За последние 24 часа VERONICA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VERONICA за все время составляет $ 0,00233193, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, VERONICA изменился на +3,55% за последний час, на +1,48% за 24 часа и на -4,02% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация VERONICA by Virtuals (VERONICA)

$ 806,08K
$ 806,08K

--
--

$ 806,08K
$ 806,08K

1,00B
1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация VERONICA by Virtuals составляет $ 806,08K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VERONICA составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 806,08K.

История цен VERONICA by Virtuals (VERONICA) в USD

За сегодня изменение цены VERONICA by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены VERONICA by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены VERONICA by Virtuals на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены VERONICA by Virtuals на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,48%
30 дней$ 0-45,87%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое VERONICA by Virtuals (VERONICA)

🚀 Meet VERONICA — AI agent infrastructure to run 24/7 D2C Commerce. She creates, markets, sells, supports, and burns. Every sale profit buys back $VERONICA, making it scarcer. Crypto-native, community-owned, self-running eCommerce.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены VERONICA by Virtuals (USD)

Сколько будет стоить VERONICA by Virtuals (VERONICA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VERONICA by Virtuals (VERONICA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VERONICA by Virtuals.

Проверьте прогноз цены VERONICA by Virtuals!

VERONICA на местную валюту

Токеномика VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Понимание токеномики VERONICA by Virtuals (VERONICA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VERONICA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VERONICA by Virtuals (VERONICA)

Сколько стоит VERONICA by Virtuals (VERONICA) на сегодня?
Актуальная цена VERONICA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VERONICA в USD?
Текущая цена VERONICA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация VERONICA by Virtuals?
Рыночная капитализация VERONICA составляет $ 806,08K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VERONICA?
Циркулирующее предложение VERONICA составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VERONICA?
VERONICA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00233193 USD.
Какова была минимальная цена VERONICA за все время (ATL)?
VERONICA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов VERONICA?
Объем торгов за последние 24 часа для VERONICA составляет -- USD.
Вырастет ли VERONICA в цене в этом году?
VERONICA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VERONICA для более подробного анализа.
