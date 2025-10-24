Текущая цена Shack Token сегодня составляет 0,02277703 USD. Следите за обновлениями цены SHACK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SHACK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Shack Token сегодня составляет 0,02277703 USD. Следите за обновлениями цены SHACK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SHACK прямо сейчас на MEXC.

Логотип Shack Token

Цена Shack Token (SHACK)

Текущая цена 1 SHACK в USD:

$0,02278418
$0,02278418
+1,40%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Shack Token (SHACK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:02:03 (UTC+8)

Информация о ценах Shack Token (SHACK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,02169639
$ 0,02169639
Мин 24Ч
$ 0,02303991
$ 0,02303991
Макс 24Ч

$ 0,02169639
$ 0,02169639

$ 0,02303991
$ 0,02303991

$ 0,02440969
$ 0,02440969

$ 0,00495461
$ 0,00495461

+0,51%

+1,41%

+8,65%

+8,65%

Текущая цена Shack Token (SHACK) составляет $0,02277703. За последние 24 часа SHACK торговался в диапазоне от $ 0,02169639 до $ 0,02303991, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SHACK за все время составляет $ 0,02440969, а минимальная – $ 0,00495461.

Что касается краткосрочной динамики, SHACK изменился на +0,51% за последний час, на +1,41% за 24 часа и на +8,65% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Shack Token (SHACK)

$ 8,70M
$ 8,70M

--
--

$ 22,78M
$ 22,78M

381,87M
381,87M

999 996 950,311829
999 996 950,311829

Текущая рыночная капитализация Shack Token составляет $ 8,70M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SHACK составляет 381,87M, а общее предложение – 999996950.311829. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22,78M.

История цен Shack Token (SHACK) в USD

За сегодня изменение цены Shack Token на USD составило $ +0,00031708.
За последние 30 дней изменение цены Shack Token на USD составило $ +0,0276786104.
За последние 60 дней изменение цены Shack Token на USD составило $ +0,0562099768.
За последние 90 дней изменение цены Shack Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00031708+1,41%
30 дней$ +0,0276786104+121,52%
60 дней$ +0,0562099768+246,78%
90 дней$ 0--

Что такое Shack Token (SHACK)

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Shack Token (SHACK)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Shack Token (USD)

Сколько будет стоить Shack Token (SHACK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Shack Token (SHACK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Shack Token.

Проверьте прогноз цены Shack Token!

SHACK на местную валюту

Токеномика Shack Token (SHACK)

Понимание токеномики Shack Token (SHACK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SHACK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Shack Token (SHACK)

Сколько стоит Shack Token (SHACK) на сегодня?
Актуальная цена SHACK в USD – 0,02277703 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SHACK в USD?
Текущая цена SHACK в USD составляет $ 0,02277703. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Shack Token?
Рыночная капитализация SHACK составляет $ 8,70M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SHACK?
Циркулирующее предложение SHACK составляет 381,87M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SHACK?
SHACK достиг максимальной цены (ATH) в 0,02440969 USD.
Какова была минимальная цена SHACK за все время (ATL)?
SHACK достиг минимальной цены (ATL) в 0,00495461 USD.
Каков объем торгов SHACK?
Объем торгов за последние 24 часа для SHACK составляет -- USD.
Вырастет ли SHACK в цене в этом году?
SHACK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SHACK для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:02:03 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.