Что такое Shack Token (SHACK)

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth. Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Shack Token (SHACK) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Shack Token (USD)

Сколько будет стоить Shack Token (SHACK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Shack Token (SHACK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Shack Token.

Проверьте прогноз цены Shack Token!

SHACK на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Shack Token (SHACK)

Понимание токеномики Shack Token (SHACK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SHACK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Shack Token (SHACK) Сколько стоит Shack Token (SHACK) на сегодня? Актуальная цена SHACK в USD – 0,02277703 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SHACK в USD? $ 0,02277703 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SHACK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Shack Token? Рыночная капитализация SHACK составляет $ 8,70M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SHACK? Циркулирующее предложение SHACK составляет 381,87M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SHACK? SHACK достиг максимальной цены (ATH) в 0,02440969 USD . Какова была минимальная цена SHACK за все время (ATL)? SHACK достиг минимальной цены (ATL) в 0,00495461 USD . Каков объем торгов SHACK? Объем торгов за последние 24 часа для SHACK составляет -- USD . Вырастет ли SHACK в цене в этом году? SHACK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SHACK для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Shack Token (SHACK)