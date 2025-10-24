Текущая цена Deri Protocol сегодня составляет 0,00422955 USD. Следите за обновлениями цены DERI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DERI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Deri Protocol сегодня составляет 0,00422955 USD. Следите за обновлениями цены DERI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DERI прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о DERI

Информация о цене DERI

Официальный сайт DERI

Токеномика DERI

Прогноз цен DERI

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Deri Protocol

Цена Deri Protocol (DERI)

Не в листинге

Текущая цена 1 DERI в USD:

$0,0042255
$0,0042255$0,0042255
+0,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Deri Protocol (DERI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:35:05 (UTC+8)

Информация о ценах Deri Protocol (DERI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00420584
$ 0,00420584$ 0,00420584
Мин 24Ч
$ 0,00422908
$ 0,00422908$ 0,00422908
Макс 24Ч

$ 0,00420584
$ 0,00420584$ 0,00420584

$ 0,00422908
$ 0,00422908$ 0,00422908

$ 3,77
$ 3,77$ 3,77

$ 0,00200107
$ 0,00200107$ 0,00200107

+0,09%

+0,42%

-46,11%

-46,11%

Текущая цена Deri Protocol (DERI) составляет $0,00422955. За последние 24 часа DERI торговался в диапазоне от $ 0,00420584 до $ 0,00422908, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DERI за все время составляет $ 3,77, а минимальная – $ 0,00200107.

Что касается краткосрочной динамики, DERI изменился на +0,09% за последний час, на +0,42% за 24 часа и на -46,11% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Deri Protocol (DERI)

$ 554,61K
$ 554,61K$ 554,61K

--
----

$ 2,07M
$ 2,07M$ 2,07M

131,19M
131,19M 131,19M

490 127 939,592577
490 127 939,592577 490 127 939,592577

Текущая рыночная капитализация Deri Protocol составляет $ 554,61K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DERI составляет 131,19M, а общее предложение – 490127939.592577. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,07M.

История цен Deri Protocol (DERI) в USD

За сегодня изменение цены Deri Protocol на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Deri Protocol на USD составило $ -0,0016271882.
За последние 60 дней изменение цены Deri Protocol на USD составило $ -0,0012822143.
За последние 90 дней изменение цены Deri Protocol на USD составило $ -0,002923891179031799.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,42%
30 дней$ -0,0016271882-38,47%
60 дней$ -0,0012822143-30,31%
90 дней$ -0,002923891179031799-40,87%

Что такое Deri Protocol (DERI)

Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Deri Protocol (DERI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Deri Protocol (USD)

Сколько будет стоить Deri Protocol (DERI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Deri Protocol (DERI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Deri Protocol.

Проверьте прогноз цены Deri Protocol!

DERI на местную валюту

Токеномика Deri Protocol (DERI)

Понимание токеномики Deri Protocol (DERI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DERI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Deri Protocol (DERI)

Сколько стоит Deri Protocol (DERI) на сегодня?
Актуальная цена DERI в USD – 0,00422955 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DERI в USD?
Текущая цена DERI в USD составляет $ 0,00422955. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Deri Protocol?
Рыночная капитализация DERI составляет $ 554,61K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DERI?
Циркулирующее предложение DERI составляет 131,19M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DERI?
DERI достиг максимальной цены (ATH) в 3,77 USD.
Какова была минимальная цена DERI за все время (ATL)?
DERI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00200107 USD.
Каков объем торгов DERI?
Объем торгов за последние 24 часа для DERI составляет -- USD.
Вырастет ли DERI в цене в этом году?
DERI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DERI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:35:05 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Deri Protocol (DERI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.