Что такое Deri Protocol (DERI)

Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure. Deri is a decentralized protocol for users to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently. It is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. This is achieved by liquidity pools playing the roles of counterparties for users. With Deri protocol, risk exposures are tokenized as NFTs so that they can be imported into other DeFi projects for their own financial purposes. Having provided an effective on-chain mechanism to exchange and hold risks, Deri protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Deri Protocol (DERI) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Deri Protocol (USD)

Сколько будет стоить Deri Protocol (DERI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Deri Protocol (DERI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Deri Protocol.

Проверьте прогноз цены Deri Protocol!

DERI на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Deri Protocol (DERI)

Понимание токеномики Deri Protocol (DERI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DERI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Deri Protocol (DERI) Сколько стоит Deri Protocol (DERI) на сегодня? Актуальная цена DERI в USD – 0,00422955 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DERI в USD? $ 0,00422955 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DERI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Deri Protocol? Рыночная капитализация DERI составляет $ 554,61K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DERI? Циркулирующее предложение DERI составляет 131,19M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DERI? DERI достиг максимальной цены (ATH) в 3,77 USD . Какова была минимальная цена DERI за все время (ATL)? DERI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00200107 USD . Каков объем торгов DERI? Объем торгов за последние 24 часа для DERI составляет -- USD . Вырастет ли DERI в цене в этом году? DERI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DERI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Deri Protocol (DERI)