Сегодняшняя цена CAD Digital

Текущая цена CAD Digital (CADD) сегодня составляет $ 0.717502 с изменением 0.26% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CADD на USD составляет $ 0.717502 за CADD.

На данный момент CAD Digital занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 857,424, при оборотном предложении 1.19M CADD. В течение последних 24 часов, CADD торговался в диапазоне от $ 0.714915 (минимум) до $ 0.717679 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.720142, тогда как исторический минимум составил $ 0.709213.

В краткосрочной перспективе CADD изменился на -0.01% за последний час и на +0.71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.29K.

Рыночная информация CAD Digital (CADD)

Рыночная капитализация $ 857.42K$ 857.42K $ 857.42K Объем (24Ч) $ 1.29K$ 1.29K $ 1.29K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 857.42K$ 857.42K $ 857.42K Оборотное предложение 1.19M 1.19M 1.19M Общее предложение 1,194,991.5 1,194,991.5 1,194,991.5

Текущая рыночная капитализация CAD Digital составляет $ 857.42K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.29K. Циркулируещее обращение CADD составляет 1.19M, а общее предложение – 1194991.5. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 857.42K.