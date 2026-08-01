Какова текущая цена BONGBONG?

BONGBONG торгуется по цене ₽, за последние 24 часа его цена изменилась на --%. Этот показатель отражает актуальную цену, собранную с глобальных бирж.

Как текущая цена соотносится с историческими уровнями?

ATH BONGBONG составляет ₽, тогда как ATL — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает инвесторам оценить долгосрочный потенциал и предыдущие циклы роста.

Какова сегодня общая оценка BONG?

Рыночная капитализация составляет ₽1685737.9207286912000, что ставит актив на 8516-е место среди всех криптовалют.

Насколько активно участие BONGBONG на рынке?

За последние 24 часа объем торгов активом составил ₽--, что демонстрирует частоту участия трейдеров в торговле BONG.

Что такое обращаемое предложение и почему это важно?

В настоящее время в обращении находится 1000000000.0 токенов; динамика предложения влияет на ограниченность, темпы инфляции и долгосрочные тенденции оценки.

К какой категории относится BONGBONG?

BONGBONG входит в классификацию Meme,Base Ecosystem,Base Meme, которая объединяет его с другими активами, имеющими схожую полезность или роль в экосистеме.

Как -- влияет на ценность BONG?

Работа в сети -- позволяет BONG использовать особые скорости транзакций, комиссии, модели безопасности и функциональность смарт-контрактов, что способствует его широкому принятию.