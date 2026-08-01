Какова реальная цена BLAKJAK сегодня?

Текущая цена BLAKJAK составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -30.54%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для BLAKJAK?

BLAKJAK торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна BLAKJAK сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется BLAKJAK?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что BLAKJAK демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место BLAKJAK в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽7261674.8009733760000 BLAKJAK занимает #5828 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли BLAKJAK?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как BLAKJAK соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение BLAKJAK?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (988943922.605717 токенов), производительность категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.