Сегодняшняя цена Bear On Pole

Текущая цена Bear On Pole (BOP) сегодня составляет $ 0 с изменением 20,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BOP на USD составляет $ 0 за BOP.

На данный момент Bear On Pole занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 33 160, при оборотном предложении 961,80M BOP. В течение последних 24 часов, BOP торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00373512, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе BOP изменился на +15,30% за последний час и на -11,54% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Bear On Pole (BOP)

Рыночная капитализация $ 33,16K$ 33,16K $ 33,16K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 33,16K$ 33,16K $ 33,16K Оборотное предложение 961,80M 961,80M 961,80M Общее предложение 961 793 141,958768 961 793 141,958768 961 793 141,958768

Текущая рыночная капитализация Bear On Pole составляет $ 33,16K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BOP составляет 961,80M, а общее предложение – 961793141.958768. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 33,16K.