Сегодняшняя цена Ayy Lmao

Текущая цена Ayy Lmao (AYYLIEN) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AYYLIEN на USD составляет $ 0 за AYYLIEN.

На данный момент Ayy Lmao занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 55,933, при оборотном предложении 420.69B AYYLIEN. В течение последних 24 часов, AYYLIEN торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AYYLIEN изменился на -1.15% за последний час и на -5.68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Ayy Lmao (AYYLIEN)

Рыночная капитализация $ 55.93K$ 55.93K $ 55.93K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 55.93K$ 55.93K $ 55.93K Оборотное предложение 420.69B 420.69B 420.69B Общее предложение 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Ayy Lmao составляет $ 55.93K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AYYLIEN составляет 420.69B, а общее предложение – 420690000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 55.93K.