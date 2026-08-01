Какова текущая цена Andy on ETH?

Живая цена Andy on ETH (ANDY) составляет ₽2.548411060140053920000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Andy on ETH на рынке?

В настоящее время Andy on ETH находится на 7758-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽2454966.2737273520000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов ANDY в обращении?

Количество токенов ANDY в обращении составляет 963324.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Andy on ETH за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Andy on ETH колебалась в диапазоне от ₽2.551783056908313200000 (минимум за 24 часа) до ₽2.602979499520963360000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Andy on ETH удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Andy on ETH достиг максимальной цены ₽104.74363158560000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽1.818217018448939920000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется ANDY?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Andy on ETH?

Текущее изменение цены -2.41% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Meme,Ethereum Ecosystem,The Boy’s Club. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.