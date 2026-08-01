Сегодняшняя цена Amper

Текущая цена Amper (AMPR) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AMPR на USD составляет $ 0 за AMPR.

На данный момент Amper занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 15,921.23, при оборотном предложении 85.00B AMPR. В течение последних 24 часов, AMPR торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AMPR изменился на -- за последний час и на -80.63% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Amper (AMPR)

Рыночная капитализация $ 15.92K$ 15.92K $ 15.92K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 18.73K$ 18.73K $ 18.73K Оборотное предложение 85.00B 85.00B 85.00B Общее предложение 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Amper составляет $ 15.92K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AMPR составляет 85.00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18.73K.