Токеномика AI Analysis Token (AIAT) Откройте для себя ключевую информацию о AI Analysis Token (AIAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен AI Analysis Token (AIAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AI Analysis Token (AIAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 30,39M $ 30,39M $ 30,39M Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 110,35M $ 110,35M $ 110,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 137,72M $ 137,72M $ 137,72M Исторический максимум: $ 0,918633 $ 0,918633 $ 0,918633 Исторический минимум: $ 0,066515 $ 0,066515 $ 0,066515 Текущая цена: $ 0,275573 $ 0,275573 $ 0,275573 Узнайте больше о цене AI Analysis Token (AIAT) Купить AIAT сейчас!

Информация о AI Analysis Token (AIAT) Официальный сайт: https://aianalysis.group/token/ Whitepaper: https://aianalysis.group/wp-content/uploads/2024/02/aiat-whitepaper.pdf

Токеномика AI Analysis Token (AIAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AI Analysis Token (AIAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AIAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AIAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIAT, изучите текущую цену AIAT!

Прогноз цены AIAT Хотите узнать, куда может двигаться AIAT? Наша страница прогноза цены AIAT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AIAT прямо сейчас!

